Na mislukt seizoen bij Ajax is Isa Pothof uit op revanche: ‘Wil laten zien dat ik wel goede keeper ben’

Feyenoord heeft ‘zeur’ Mats Wieffer officieel binnen: ‘Hoefde niet lang na te denken’

Met de komst van Mats Wieffer haalt Feyenoord in eerste instantie een speler die Fredrik Aursnes moet vervangen wanneer dat nodig is. De 22-jarige speler krijgt na zijn komst van Excelsior de tijd om aan te haken in de Kuip. Hij ondertekende vandaag een contract tot medio 2026.

23 juni