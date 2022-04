Na rommelig begin is zaalseizoen met Korbatjo voor Anne geslaagd: ‘Toch leuke competitie van gemaakt’

Door corona ging de ‘zaal’ eerst niet door, toen weer wel, maar met kleinere poules en allerlei promotie- en degradatieregelingen. Hoe kijk je daar nu op terug?

,,Ik ben tevreden over wat we hebben neergezet. Ons doel was derde worden en handhaven, dat is gelukt. Natuurlijk begon de competitie rommelig, maar ik denk dat we er op deze manier nog een leuke competitie van hebben gemaakt.”