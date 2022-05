Na veertien jaar vertrok Dylan Vente via de achterdeur bij Feyenoord: ‘Ergens is dat toch wel pijnlijk’

Een glimlach verschijnt op zijn gelaat. Of hij komend seizoen met Roda op bezoek gaat in de Kuip? Daarvoor moet zijn ploeg twee weken lang boven zichzelf uitstijgen in de play-offs die vanaf komende maandag van start gaan, waarin het op dit moment virtueel gekoppeld is aan Excelsior. ,,Weet je, in die play-offs is het één grote loterij. Maar ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Voetballend zijn wij een van de betere teams van de competitie, er is geen team dat graag tegen ons speelt. We maken echt een goede kans.”