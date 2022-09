Nathan Tjoe-A-On valt in de prijzen en volgt Brobbey op als talent van de maand

Nathan Tjoe-A-On is in de prijzen gevallen. De linksback van Excelsior is verkozen tot talent van de maand september in de eredivisie. Het is voor het veelbelovende jeugdproduct de optimale beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling.

Ryan Gravenberch, Luis Sinisterra, Denzel Dumfries, Brian Brobbey… Talloze supertalenten gingen Tjoe-A-On de laatste jaren voor met het pakken van de prestigieuze prijs. Voor de eerste keer mocht een speler van Excelsior de beloning in ontvangst nemen. ,,Het is inderdaad een mooi rijtje waar je tussen komt, daar ben ik heel blij mee. Het is altijd leuk als je erkenning krijgt voor wat je doet. Ik had zelf al het gevoel dat het goed ging, maar het is fijn als het via deze manier extra bevestigd wordt. Deze prijs krijgt een mooi plekje in mijn slaapkamer.”

Tegen FC Emmen maakte de twintigjarige linksback zijn eerste doelpunt in de eredivisie, waarmee hij zijn ploeg op weg hielp naar een belangrijke 2-1 zege. Een week eerder bereidde hij op bezoek bij RKC Waalwijk (5-2 nederlaag) de treffer van Julian Baas voor. Ook in defensief opzicht ontpopte Tjoe-A-On zich tot betrouwbare kracht in de Kralingse achterhoede. Zelfs tegen topclub PSV hield de back, die pas 34 duels op profniveau speelde, zich uitstekend staande.

Geen vanzelfsprekendheid

Lange tijd was dat geen vanzelfsprekendheid. Tjoe-A-On knokte zich pas eind vorig seizoen in de basis bij Excelsior en vertolkte een belangrijke rol in de play-offs voor promotie. Daarmee zette hij een dikke streep onder een verschrikkelijke periode van veertien maanden, waarin blessures aan zijn knie en teen hem parten speelden.

,,Juist daardoor geniet ik nu extra, maar dat komt ook door de ambiance en de tegenstanders. Aan die blessures denk ik niet meer, dat hoofdstuk is voor mij afgesloten. Ik merk dat het goed gaat en dat ik me ontwikkel op alle vlakken. Na de play-offs zat ik al in een lekkere flow en dat heb ik doorgetrokken. Dit niveau hoop ik vast te houden.”

