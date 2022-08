Nederlaag tegen Brugge zegt Feyenoord Vrouwen niet zoveel: ‘We moeten het nu langer kunnen volhouden’

Feyenoord Vrouwen kijkt tevreden terug op haar debuutseizoen in de eredivisie, dat met een vijfde plek werd afgesloten. Met zeges in De Klassieker, tegen PSV en in de stadsderby’s en het even bezetten van de koppositie, is daar ook alle reden toe. Maar er kwam ook een groot mankement aan het licht: de selectie was veel te smal, waardoor de spelers in de slotfase van de competitie op hun laatste benen liepen en de laatste vier duels afgetekend verloren. Coach Danny Mulder gebruikte eigenlijk maar veertien spelers in plaats van de hele selectie. De rest, veelal afkomstig uit de eigen opleiding, was (nog) niet goed genoeg voor de eredivisie.