NHC De IJssel in rouw na overlijden van Tijmen Droog (38): ‘Hij was een van de dragende krachten’

Passie, energie en gezelligheid. Het zijn drie woorden waarmee je Tijmen Droog het beste kan omschrijven. ,,Tijmen heeft van jongs af aan heel veel gedaan voor De IJssel’’, vertelt bestuurslid en één van zijn beste vrienden Jorit Schoumans. ,,Van de feestcommissie tot scheidsrechter. Samen met drie andere jongens was hij een van de dragende krachten achter de verbouwing van ons huidige clubhuis. Het leverde het viertal de benoeming van lid van verdienste op. Door die vier leden hebben we weinig hoeven uit te besteden. Zij zijn een hele zomer in de weer geweest en hebben het clubhuis gesloopt en verbouwd. Tijmen hielp graag.’’



Tijmen Droog hockeyde zijn hele jeugd bij NHC De IJssel en speelde ook nog vele jaren in diverse seniorenteams. Hij zette zich al op jonge leeftijd in voor de club en verrichtte vele vrijwilligerstaken. Zo was de Nieuwerkerker bijvoorbeeld op zaterdag actief als scheidsrechter. ,,Tijmen floot op zaterdag en hockeyde zelf op zondag’’, zegt Schoumans. ,,Het zaalhockey was zijn grote passie. Hij heeft jarenlang op het hoogste niveau in de hoofdklasse gefloten. Door een schouderblessure floot hij de laatste twee jaar niet meer.’’