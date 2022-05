Nieuwerkerk en Spijkenisse al jaren vaste waarde in eredivisie: ‘Ouderwets strijden voor play-offs’

De Nederlandse tennisbond neemt de manneneredivisie steeds serieuzer. Dat is het logische gevolg nadat het niveau gaandeweg sterker is geworden, want bijvoorbeeld Botic van de Zandschulp was nog niet zo lang geleden één van de trekpleisters. Ook over de professionaliteit valt tegenwoordig niets te klagen met umpires, een hoofdscheidsrechter, live-scoring op internet, prijzengeld tijdens de play-offs en ballenwissels.