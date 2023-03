Ontslag trainer laatste redmiddel Binnenmaas: ‘Zo'n 7-0 draagt niet bij aan goede gevoel, dat is duidelijk’

Voetbal totaal Zwaluwen het NEC van vierde divisie en droomde­buut bij VOC: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Met alweer het negende gelijkspel van het seizoen liet Zwaluwen Vlaardingen onder in de vierde divisie dure punten liggen tegen Achilles Veen. In een restant van twintig minuten kwam er alsnog een winnaar in de Hoogvlietse derby tussen Meeuwenplaat en Rijnmond Hoogvliet Sport. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.