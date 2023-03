Ontslag trainer laatste redmiddel FC Binnenmaas: ‘Zo’n 7-0 draagt niet bij aan goede gevoel’

Kayo Vos baart tijdens NK afstanden opzien met futuristi­sche bril: ‘Batman meets Starwars’

Veel meer dan met zijn tijden viel Kayo Vos (19) tijdens de NK afstanden in Thialf op met zijn futuristische bril: een grijze Oakley van het model Over the top, met oranje glazen en poten die over het hoofd lopen. De actie van de IKO-schaatser uit Puttershoek riep bij kenners herinneringen op aan de reclamestunt van Erben Wennemars, die in 2000 eenzelfde exemplaar droeg.