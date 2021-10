Op social media het hoogste woord, in het stadion doodstil: Sparta-spelers missen steun van fans

Zaterdagavond, wanneer Sparta de uitwedstrijd tegen RKC speelt, zullen ze ongetwijfeld weer met enige honderden in het uitvak staan. Waar de Rotterdamse club ook speelt; altijd is er een groepje diehards dat het elftal van Henk Fraser steunt. Maar om nu te zeggen dat zij symbool staan voor de stemming in Spangen? Het tegenovergestelde is waar. Vermoedelijk aangewakkerd door de magere prestaties hangt boven Het Kasteel dit seizoen een deken van negativisme.