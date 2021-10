Opeens voelt Fraser tegenwind in Spangen: ‘Het is een hele klus om twee clubs onder ons te houden’

Excelsior Maassluis praat met gemeente over renovatie complex: ‘Onderkomen is zwaar verouderd’

4 oktober Excelsior Maassluis is met de gemeente in gesprek over een renovatie op het eigen sportpark. ,,Een verhuizing is een gesloten boek”, zegt voorzitter Hans de Leeuw. ,,De accommodatie is zwaar verouderd en er moet iets gebeuren, dat ziet iedereen die hier rondloopt. We hebben de gemeente om hulp gevraagd, want we hebben zelf het geld niet om een verbouwing te bekostigen.”