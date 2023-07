Oscar Uddenäs derde Zweedse aanwinst Excelsior: ‘Jongens uit Scandinavië passen zich relatief snel aan’

Excelsior is een Afrikaans kampioen rijker: ‘Heel wat als je als Marokkaan bij de koning op audiëntie mag’

Een geplande ontmoeting met Mohammed VI, een heldenontvangst in het dorp van zijn ouders én knuffelen met de gouden medaille. Voor Excelsior-speler Couhaib Driouech is winst van de Afrika Cup onder 23 jaar één onvergetelijke ervaring. De eindzege maakt Marokko opnieuw trots. ,,Het is heel wat als je op audiëntie mag bij de koning.”