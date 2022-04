Oud-bondscoach Arno Havenga aan de slag bij waterpoloërs van SVH

SVH-voorzitter Peter Versluis is tevreden over het aantrekken van Havenga, de voormalig bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam waarmee hij in 2018 Europees kampioen werd. „Het is fantastisch dat de technische staf iemand met een dergelijk cv in huis heeft gehaald.”

SVH degradeerde vorige maand uit de eredivisie, waardoor Versluis niet bang is voor problemen met de KNZB. Havenga, die na de Olympische Spelen van Tokio afgelopen zomer stopte als bondscoach, is bij de zwembond nog actief als manager topwaterpolo. „Doordat wij niet tot de beste ploegen van het land behoren, lijkt me dat er op geen enkele manier sprake van belangenverstrengeling is. Ik verwacht niet dat Arno deze functie had aangenomen als wij nog in de eredivisie zouden uitkomen.”