Oud-collega’s lovend over Maurice Steijn: ‘Hij is een trainer aan wie Sparta heel veel plezier gaat beleven’

Danny Post ziet zichzelf nog zijn Super Mario-kloffie aantrekken, voorafgaand aan de zogenoemde Boètegewoeëne Boètezitting, een carnavalstraditie in Venlo. Aanvankelijk voelde hij, geboren Amsterdammer, zich in het pak net zo senang als een ijsbeer in de woestijn. Maar even later liep de toenmalige VVV-captain voorop tijdens de polonaise. Degene die hem over de streep trok? Maurice Steijn, aankomend trainer van Sparta en destijds eindverantwoordelijke in De Koel.