Oud-voorzitter roept nu als speaker spelers van zijn zoon veld op: ‘Harrie! Muziekkie!’

Van de amateurs naar de eredivisie: Schoonder­waldt ziet profdroom tóch nog uitkomen bij Sparta

Door de blessures van Nick Olij en Tim Coremans heet de eerste doelman van Sparta voor eventjes Youri Schoonderwaldt (22). Hij had al bij de amateurs getekend, maar is nu plots een keeper op het hoogste niveau in Nederland. ,,Dit is in elk geval mooi meegenomen.”

20 september