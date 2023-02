Oude vos Gomes nog van waarde voor Nieuwenhoorn: ‘Liever uur knallen dan hele wedstrijd doseren’

Verdedi­gers van RKC treden met weer ‘de nul’ uit de schaduw van veel geroemde aanvallers

Het was zeker geen salonremise die Excelsior en RKC Waalwijk op de kunstmat zaterdag legden met 32 doelpogingen. Onfortuinlijke aanvallers en twee keepers in vorm en de 0-0 is verklaard.

5 februari