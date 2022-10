Pas op, Melissant komt eraan! ‘Iedereen durft opeens de bal te vragen’

,,Ik moet eerlijk toegeven dat ik zaterdag een keertje extra naar de stand heb gekeken”, vertelt Marc Vroegindeweij met lichte trots. ,,Het voelt nog even raar allemaal. Het is echt even wennen. Ik speel al elf jaar in het eerste elftal en in die jaren hebben we altijd in het rechterrijtje gespeeld. We konden eigenlijk alleen maar winnen van de andere ploegen die onderaan stonden. Nu winnen we twee keer op een rij. Dat is harstikke leuk natuurlijk.”