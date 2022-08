Perfecte start Barendrecht en glansrol Thomas Verhaar bij VOC: lees hier alles over het amateurvoetbal

Uitstel komt Excelsior goed uit: extra tijd voor nieuwkomer Ayoub en smaakmaker Azarkan

Met zes punten uit twee duels heeft het gepromoveerde Excelsior het momentum in de eredivisie. Het vrije weekeinde vormt dan ook een hinderlijke onderbreking in de fraaie puntenoogst, al denken ze daar in Rotterdam heel anders over.

18 augustus