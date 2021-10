Pikante overstap honkbalcoach Ronald Jaarsma van Neptunus naar grote rivaal Amsterdam

Adair Veiga Lopes trots op honderd goals: ‘Ik weet niet hoeveel Kaapverdia­nen deze mijlpaal hebben bereikt’

De bijna 39-jarige spits Adair Veiga Lopes legde zaterdag met een hattrick Rijsoord in de eerste helft over de knie. Hij bereikte in het hoofdklasseduel een fraaie mijlpaal: de spits van Zwaluwen Vlaardingen slechtte de grens van 100 doelpunten in het amateurvoetbal. Zijn geheim? ,,Eet goed, slaap goed en zorg goed voor je lichaam.”

17 oktober