Polonaisestemming dankzij beste papieren voor eerste periode: ‘Invallers geven ons extra energie’

ExcelsiorExcelsior heeft dankzij een 3-0 zege op Jong PSV de beste papieren om komende week de periodetitel te grijpen. Steeds meer seinen schieten op groen: een luxeprobleem is de volgende opsteker in Kralingse polonaisetijden.

Volop stralende blikken gisteravond, in het Van Donge en de Roo Stadion. Omdat concurrenten Jong AZ en Jong FC Utrecht punten morsten, was Excelsior de lachende derde. De ploeg van Marinus Dijkhuizen bezet momenteel de koppositie en heeft de beste papieren in strijd om de eerste periode in handen. Als ADO Den Haag volgende week geen ruime zege boekt op MVV en Excelsior zelf wint van NAC Breda, mogen de champagneflessen in Kralingen worden ontkurkt.

Michael Chacón is trots op de waanzinnige start van zijn ploeg. ,,Iedereen is waanzinnig blij’’, vertelde de middenvelder. ,,Het was een moeilijke wedstrijd, maar dan voelt het extra lekker om de volle buit te pakken. Feestvieren gaan we nu nog niet doen, want we hebben nog niks. Volgende week moet het een stuk beter, maar nu gaan we genieten van dit resultaat.’'

Optimisme

Volledig scherm Johan Bakayoko snelt langs Abdallah Aberkane. © Pro Shots / Dennis Wielders Niet alleen de resultaten bieden reden tot optimisme. Kersverse basisklant Chacón is momenteel hoofdpersoon in de Rotterdamse goednieuwsshow. Soms vertelt een statistiek het hele verhaal: tijdens de seizoensouverture tegen TOP Oss bestond de reservebank van Excelsior nog vooral uit jeugdspelers, die samen in totaal slechts zeven profduels achter hun naam hadden. Chacón, die afgelopen week zijn basisplaats veroverde en deze week zijn plek met succes verdedigde, speelde in zijn eentje al 237 wedstrijden.

Met zijn komst ontstond dan ook een luxeprobleem voor coach Marinus Dijkhuizen, die Joshua Eijgenraam naar de bank moest verhuizen. De 19-jarige middenvelder maakte in zijn eerste weken veel indruk, maar moest een pas op de plaats maken. De gewenste concurrentiestrijd maakt de in polonaisestemming verkerende Rotterdammers opnieuw sterker. De keuze voor Chacón is de eerste die coach Marinus Dijkhuizen op tactische gronden kan doorvoeren.

In eigen huis tegen Jong PSV kreeg invaller Eijgenraam ruim 35 minuten om zich te laten zien. Vanaf de bank zag hij Excelsior al na tien minuten op voorsprong komen dankzij een droge afstandsknal van clubtopscorer Thijs Dallinga. Na acht duels staat hij al op negen goals, want in blessuretijd tekende hij voor zijn tweede van de avond. Op aangeven van Dallinga mocht invaller Couhaib Driouech de eindstand op 3-0 bepalen.

Quote Moeilijk is het niet om die knopen door te hakken Marinus Dijkhuizen

De Rotterdammers zijn vastberaden om die goede start een vervolg te geven, gesteund door de Kralingse keuzestress. Op de training dient aanvaller Couhaib Driouech zich aan en gisteravond tekende de buitenspeler met een intikker voor zijn eerste treffer. Bovendien keerde captain Redouan El Yaakoubi na een knieblessure gisteren weer terug op het basisformulier. Toch zal niemand ontkennen dat Nikita Vlasenko hem tijdens zijn afwezigheid waardig heeft vervangen. ,,Moeilijk is het niet om die knopen door te hakken”, vertelde Dijkhuizen daarover. ,,Het is namelijk al fijn dat er iets te kiezen valt. Vandaag gaven de invallers ons extra energie en kwaliteit. Dat geeft de sterkte van het team weer.’’

De strijd tussen Chacón en Eijgenraam is voorlopig in ieder geval de meest interessante in Kralingen. Niet alleen moet er worden gekozen tussen ervaren en talentvol, ook qua spel verschillen de middenvelders. De verrassend sterk begonnen Eijgenraam is een box-to-boxspeler en wordt geroemd als balafpakker, Chacón voegt voetballend veel toe aan het spel van Excelsior. Het is de reden dat Eijgenraam het logisch vindt dat hij een pas op de plaats moet maken. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar Michael is een ervaren speler. Het is nu aan mij om alles te geven op de training, om het snel weer om te draaien.”