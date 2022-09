Poortugaal gelukkigste in ‘bruggenderby’ en primeur voor TOGB: lees hier alles over het amateurvoetbal

Feyenoord­ta­lent Noah Naujoks sprong er bij F’jes SHO al bovenuit: ‘Maakte elke wedstrijd het verschil’

Hij was al vroeg opgepikt door Feyenoord, maar in die paar jaar in de jeugd bij SHO maakte Noah Naujoks (20) een onuitwisbare indruk op zijn trainers en coaches. De Oud-Beijerlander, onlangs debuterend voor de eredivisieclub, was als talentje overijverig, maar vooral duidelijk beter dan de rest. ,,Dit was niet aangeleerd, dit waren natuurlijke gaven.”

