PPSC misdraagt zich tijdens wedstrijd tegen VOB: ‘Dit doet veel pijn binnen de hele vereniging’

Oud-voorzitter roept nu als speaker spelers van zijn zoon veld op: ‘Harrie! Muziekkie!’

‘Op kantinebaas en penningmeester na’ is Harrie Willemstijn alles wel geweest bij ’s-Gravendeel. Zaterdag was de immer opgetogen en spraakzame oud-voorzitter terug te vinden in de radiokamer, waar hij als speaker de troepen van zijn zoon Sander, afgezakt naar de vierde klasse, het veld opriep. ,,Harrie! Muziekkie!”

2 oktober