Programma en uitslagen districtsbekertoernooi: BVCB midweeks tegen SC Feyenoord, zes regioclubs vrij

Maurice Steijn kan alleen maar hopen dat hij vrijdagavond in het duel der Steijnen, tegen zijn zoon Sem van FC Twente, kan beschikken over Vito van Crooij en Joshua Kitolano. Van Crooij is op Cody Gakpo na de meest productieve speler van de eredivisie en Kitolano is misschien wel de belangrijkste pion op het Spartaanse middenveld.

9 november