Programma en uitslagen districtsbekertoernooi: zoals vanouds veel regioclubs tegen elkaar

Flinke domper voor Van Dijk & co: dit seizoen geen tripje naar Arena of de Kuip voor Barend­recht

Voor Max van Dijk kwam vorig jaar een droom uit, toen hij met Barendrecht tegen Ajax speelde in het toernooi om de KNVB-beker. Een seizoen later komt er geen nieuw sprookje. Groene Ster was al in de eerste ronde te sterk en belemmerde het pad richting het hoofdtoernooi.

15 augustus