Punten, programma, pure kwaliteit en promotiebibbers: kan Excelsior tippen aan Volendam?

Toch zal het angstzweet langzamerhand ook op de Volendamse voorhoofden verschijnen. Een maand geleden had de toenmalige koploper nog dertien (!) punten meer dan Excelsior, dat inmiddels alweer zes duels op rij ongeslagen is. ,,Wij staan derde en kunnen jagen, terwijl Volendam ons juist in de nek voelt hijgen”, stelt Kenzo Goudmijn. ,,Ik denk dat het in deze fase veel lekkerder is om in onze situatie te zitten. Ik denk dat het gat nog wel te dichten is.”