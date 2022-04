Puttershoek kan na Kees Verkerk nieuwe schaatsheld aanmoedigen: Kayo (18) tekent profcontract bij IKO

Zoon schrijft het verhaal op van hoe zijn vader in de oorlog op een gammel bootje naar Engeland ontsnapte

Na talloze tegenslagen ontsnappen vijf jonge Nederlanders in februari 1944 over de Noordzee naar Engeland. Hun vlucht neemt slechts één dag in beslag. De voorbereiding vergde maanden en speelde zich voor een groot deel af in de Hoeksche Waard.

22 april