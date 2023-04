Rajiv van La Parra duikt op bij Almere City: ‘Pijnlijk als zelfs Cambuur en Excelsior je niet meer willen hebben’

Droomweek voor Kees Ketting: voor de tweede keer vader en belangrijk doelpunt in degradatie­strijd VDL

Of het de mooiste week van zijn leven was? Ja, zegt Kees Ketting (37) volmondig. De voetballer van VDL werd begin vorige week voor de tweede keer vader en bekroonde een paar dagen later zijn rentree na een schorsing van zeven duels bij VDL met een belangrijke goal in de degradatiestrijd.