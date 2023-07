René Vis, nestor van Nieuwerkerk, overleden: ‘We gaan hem als persoon en vriend zeker missen’

Voetbal onder druk bij Pascal van Hulst door tennis en padel: ‘Dat mijn lichaam meewerkt is bevrijding’

Met dertig doelpunten was Pascal van Hulst (31) afgelopen seizoen topscorer van derdeklasser OVV. Naast voetbal tennist hij al vanaf zijn jongste jeugd. Nu padel zijn intrede heeft gedaan in zijn sportieve leven en hij voor het eerst sinds jaren weer pijnvrij is, komen voetbal en tennis onder druk te staan.