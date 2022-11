Rob Jacobs ziet bij Excelsior opvolger Dilrosun: ‘Die gaat het na de zomer geweldig doen voor Feyenoord’

Eén ‘lullige’ actie en korfballer Arie Pieter (25) wacht wéér kruisband­ope­ra­tie: ‘Waar doe ik het voor’

Een halfjaar nadat zijn nieuwe zware kruisbandblessure een smet wierp op het promotiefeest van ADO, is een rentree van Arie Pieter Klootwijk (25) in ’s-Gravendeel nog altijd ver weg. De Strijenaar richt zich dit seizoen op het begeleiden van jonge spelers. Of hij ooit zelf nog korfbalt? ,,Ik sta er nu anders in dan de vorige keer.”

7 november