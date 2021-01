Robin van der Meer geeft het niet op bij Excelsior: ‘Vroeger was ik gek geworden’

Super Januari ‘Met een scorende ‘Beer’ wordt het nog een mooie tweede seizoens­helft voor Feyenoord’

6 januari Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Peter Houtman over Feyenoord.