Rondje langs de velden: Beau Rijks neemt in stijl afscheid en TOGB is underdog in strijd om landstitel

Beau Rijks nam in stijl afscheid bij Excelsior Vrouwen, dat met 3-4 verloor van ADO Den Haag. Rijsoord presenteerde Marco van Rijn als nieuwe trainer en rouwt om het overlijden van clubman John van Gameren. Dat en meer in het rondje langs de velden.

Beau Rijks nam in haar laatste thuiswedstrijd voor Excelsior Vrouwen in stijl afscheid. Het elftal van trainer Richard Mank verloor weliswaar van ADO Den Haag (3-4), maar de 21-jarige centrale verdedigster scoorde met een indraaiende hoekschop (1-1) en zorgde eveneens vanuit een corner voor een assist bij de 2-2 (kopbal Nikki Ridder). Rijks, die afgelopen seizoen van PEC Zwolle overkwam, stopt met eredivisievoetbal en gaat zich richten op een maatschappelijke carrière. In de tweede helft nam ADO afstand, maar door een strafschop van de naar Feyenoord vertrekkende Sabrine Ellouzi werd het nog 3-4. Voor een Kralingse gelijkmaker was niet meer genoeg tijd.

TOGB is niet de favoriet

De tafeltennissers van TOGB nemen het vanmiddag in de strijd om de landstitel op tegen TTV Maashorst in Uden. De winnaar plaatst zich direct voor de finale. ,,Vroeger was er een uit- en thuiswedstrijd, dat vond ik eerlijker. Nu heeft de hoogst geëindigde ploeg het thuisvoordeel’’, zegt speler/coach Michel de Boer. ,,Het team dat het eerste vier onderdelen wint, gaat door.’’

Op de slotdag van de reguliere competitie troffen TOGB en Maashorst elkaar ook en toen verloor TOGB met 2-5. ,,Zij speelden in hun allersterkste opstelling met de buitenlanders’’, verklaart De Boer. ,,Het zat toen in de eerste drie duels wat tegen, want die verloren we allemaal in vijf games. Het had ook onze kant op kunnen vallen. Laten we hopen dat we niet op zo’n manier met 3-0 achter komen.’’

De Boer verwacht dat Maashorst weer met drie buitenlanders aantreed. ,,Het is hun allersterkste opstelling. Wij zelf zullen het vermoedelijk gaan doen met onze Belg Lauric Jean, ikzelf en mijn zoon Milo. Ik heb het laatste duel opgenomen en heb gisterenavond nog teruggekeken, zodat ik me nog beter kan voorbereiden met de jongens. Ik denk dat wij een kans van veertig procent hebben om te winnen. Maashorst is de favoriet.”

Marco van Rijn trainer Rijsoord

Rijsoord heeft Marco van Rijn aangetrokken als nieuwe trainer voor komend seizoen. De intentie was om met huidige coach Clemens Bastiaansen door te gaan, maar na de degradatie uit de hoofdklasse eind april concludeerden beide partij dat de wegen na dit seizoen toch gaan scheiden. Assistent Harold van der Ent is toe aan een nieuwe uitdaging en verlaat eveneens de eersteklasser. William Rijsdijk, de andere assistent, blijft komend seizoen wél deel uitmaken van de technische staf.

John van Gameren

Rijsoord incasseerde op een ander vlak droevig nieuws. Oud-bestuurslid John van Gameren is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij stond aan de wieg van vele mooie initiatieven, die tot op de dag van vandaag nog bestaan, zoals de supportersvereniging, de Raad van Elf en de Wielerronde op. John van Gameren was ook muzikaal, want hij heeft mede ervoor gezorgd dat het clublied ‘Rijsoord is onze club’, in samenwerking met de Melody Makers, op plaat verscheen. De clubman was een paar weken geleden nog bij Rijsoord om een wedstrijd van het vlaggenschip bij te wonen. Het was zijn wens om nog één keer zijn cluppie in actie te zien.

