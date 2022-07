Rondje langs de velden: CWO gastheer voor Shakhtar Donetsk en Argentijnse versterking voor HC Rotterdam

Shakhtar Donetsk slaat de tenten op bij CWO. De Oekraïense topclub belegt van 14 tot 30 juli een trainingskamp op het terrein van de Vlaardingse tweedeklasser en speelt op dinsdag 26 juli een benefietduel met Ajax in Amsterdam. ,,Het is op dit moment erg uitdagend om voor Oekraïense vluchtelingen een vrijetijdsbesteding te vinden. Het is fantastisch dat wij hen straks de mogelijkheid kunnen bieden om een club uit hun thuisland hier dichtbij te aanschouwen’’, zegt CWO-voorzitter Bianca Post. ,,Bovendien zijn we druk bezig met het opzetten van (sportieve) activiteiten voor de Oekraïense jeugd.”

Argentijnse international voor HC Rotterdam

Het vrouwenteam van Hockey Club Rotterdam kan komend seizoen op de inzet van de Argentijnse international Valentina Costa Biondi (26) rekenen. De verdedigster, die afkomstig is van San Fernando in Buenos Aires, won met Argentinië op de Olympische Spelen in Tokio de zilveren medaille. Costa Biondi was eerder in Rotterdam tijdens de Pro League en bleek onder de indruk van de club. De hoofdklasser zoekt nog naar huisvesting voor de Argentijnse. Eerder werd al bekend dat Isa van Spronsen, Merel Boekhorst, Merel van Campen en Mascha Sterk naar Rotterdam komen.

Clubman van Neptunus overleden

Lex Looijen, clubman van honk- en softbalvereniging Neptunus, is afgelopen maandag plotseling op 62-jarige leeftijd overleden. Lex Looijen kwam uit een echte Neptunus-familie. Zijn vader Lex senior was jarenlang betrokken bij het veldonderhoud van de Rotterdamse club en was tevens teamleider van een honkbalteam. Zijn moeder Vera stond achter de bar in de kantine.

De voorliefde van Lex Looijen ging uit naar het softbal. Zo was de Oud-Beijerlander coach van het vierde vrouwenteam en was hij ook altijd bereid om als scheidsrechter te fungeren. Hij stond praktisch nog elke week als scheidsrechter op het veld bij de vrouwen en mannen. Door zijn interesse voor alles wat met computers te maken had, ontwierp Lex Looijen het schitterende scorebord op het hoofdveld in het Familiestadion. Hij was altijd zelf aanwezig bij thuiswedstrijden van Neptunus, Tridents en gastclub Storks en bediende dan het scorebord. Ook was hij actief op het World Port Tournament.

Lex Looijen stierf in het harnas. Hij werd in zijn ouderlijk huis op zijn favoriete plek achter de computer gevonden. Hij was bezig om de statistieken van Neptunus bij te werken. De aardige, hulpvaardige en vrolijke clubman, die graag zijn kennis wilde delen, zal gemist worden. De uitvaart van Lex Looijen heeft gisteren in besloten kring plaatsgevonden.