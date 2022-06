Rondje langs de velden: Danilo Alkema naar Smitshoek en Bequick viert 127-jarig jubileum

Danilo Alkema verruilt Rijsoord voor Smitshoek. De aanvoerder van de degradant leek als een van de weinige spelers aan boord te blijven bij Rijsoord, maar is door Smitshoek alsnog verleid tot een langer verblijf in de hoofdklasse. De middenvelder speelde in het verleden voor ’s-Gravendeel en VVGZ en kon zijn ploeg dit seizoen niet behoeden voor degradatie. In de eerste klasse zal de leeggelopen selectie van Rijsoord opnieuw voor lijfsbehoud moeten strijden.

Bequick viert jubileumfeest

Feyenoord neemt afscheid van spelers

Nadine de Breij gedwongen weg bij Excelsior

Ook stads- en poulegenoot Excelsior Vrouwen neemt afscheid van zeven speelsters. Eerder was al bekend dat Sabrine Ellouzi (Feyenoord), Daniëlle Noordermeer (ADO) en Angela Versluis (Brisbane Roar) zouden vertrekken, terwijl Beau Rijks met voetballen stopt. Maar nu verlengt de Rotterdamse hekkensluiter in de eredivisie ook een drietal contracten niet. Opvallend is dat eerste doelvrouw Ricci Geenen en routinier Nadine de Breij moeten vertrekken. Tot slot ligt ook de toekomst van Dante Wammes, die in februari aan de selectie was toegevoegd nadat ze weer met voetballen was begonnen, niet meer in Kralingen.