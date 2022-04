Rondje langs de velden: Excelsior Maassluis slaat terug met Boks en Gerrets Rotterdamse scheids van het jaar

Het tegendeel blijkt waar, want na een jaar komt Boks daar met zijn overgang naar het naburige Maassluis dus al op terug. Uiteraard tot tevredenheid van Niels Redert, de technisch manager van de ‘Tricolores’. ,,Met Tom ­halen we een zeer ervaren doelman in huis die al vele seizoenen in de tweede divisie heeft gespeeld. Tevens denken wij dat hij de jonge jongens kan aansturen.”

RSV’er van het jaar

Comeback Feyenoord Vrouwen

Hagestein volgt Huisman op

Jeremy Hagestein is komend seizoen bij IJVV De Zwervers de opvolger van de vertrekkende trainer Peter Huisman. Hagestein was afgelopen jaren in dienst bij zaterdag-vierdeklasser PPSC in Schiedam. Albert Elzinga van de zaterdag-derdeklasser is in zijn nopjes met de aanstelling van Hagestein: ,,Al tijdens het eerste gesprek was er een overduidelijke klik tussen Jeremy en de leden van de technische commissie.” Hagestein heeft bij de Rotterdamse club voor een jaar getekend.