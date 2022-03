Rondje langs de velden: Jacobs (78) krijgt dispensatie voor noodklus en Barendrecht raakt keeper kwijt

Rob Jacobs krijgt er maar geen genoeg van: de markante Rotterdammer keert op 78-jarige leeftijd terug als trainer in het amateurvoetbal. Hij helpt Lekkerkerk uit de brand. Bij Barendrecht was er deze week even paniek, toen bleek dat ze tussentijds een keeper zijn kwijtgeraakt. Dat en meer in het rondje langs de velden.

Rob Jacobs leek in 2018 als trainer van Neptunus-Schiebroek af te zwaaien na een mooie en lange trainersloopbaan, maar bijna vier jaar later lijkt niets minder waar. De Rotterdammer gaat tot het einde van het seizoen aan de slag bij Lekkerkerk. De zaterdag-derdeklasser heeft een trainer nodig, omdat René Noort vanwege de gezondheid van zijn vrouw niet aanwezig kan zijn.

Niets staat in de weg dat Jacobs - sinds afgelopen oktober 78 jaar oud - vandaag de wedstrijd tegen Alblasserdam zal coachen. Gisteren verleende de KNVB de ervaren trainer dispensatie. Niet gek, gezien zijn staat van dienst. In 1981 stond hij als oud-prof al op eigen benen bij SVV. Daarna volgden heel wat clubs, in binnen- en buitenland. Nog altijd is Jacobs de enige trainer die zowel Feyenoord, Sparta als Excelsior leidde.

Overschrijving direct doorgevoerd

Doelman Steven Lugtmeijer zou in de zomer pas terugkeren naar HBSS, maar afgelopen week bleek dat hij nu al van Barendrecht naar de Schiedamse derdeklasser is overgeschreven. Geduldig wachtte Lugtmeijer dit seizoen op zijn kans bij de derdedivisionist, waar Jeffrey Verkerk normaal onder de lat staat. Deze week moest de Rotterdammer het inhaalduel met SteDoCo (2-2) missen vanwege een knieblessure. Dus diende zich voor Lugtmeijer eindelijk de gelegenheid aan om zich te laten zien, maar zover kwam het niet.

Kennelijk is de overschrijving die Lugtmeijer per 1 juli 2022 naar zijn oude club HBSS had aangevraagd, per direct doorgevoerd. Hij was dinsdag dus al lid van de Schiedamse derdeklasser en mocht niet spelen. Jesper Harmans ging vervolgens tussen de palen staan. Vertrekkend trainer Richard Elzinga haalde zijn schouders op over het voorval. ,,De situatie is heel vervelend voor Steven, maar ik moest meteen schakelen. Jesper was nu tweede keeper en dus ging hij op het doel.”

Volledig scherm Steven Lugtmeijer eerder dit seizoen in actie in de bekerwedstrijd van Barendrecht tegen Scheveningen. © Carla Vos

Hockey Club Rotterdam verrast

Het vrouwenteam van Hockey Club Rotterdam heeft zich als enige ­promotieklasser voor de halve finales van de Gold Cup geplaatst. Kampong werd in Utrecht, via een 1-1 gelijkspel, na shoot-outs uitgeschakeld. Ook de hockeysters van hoofdklasser Victoria hebben zich voor de halve eindstrijd van het bekertoernooi geplaatst. Het team uit Kralingen speelde 0-0 gelijk tegen Bloemendaal, maar won eveneens na shoot-outs. SCHC en Den Bosch zijn de overige ­halvefinalisten.

ZPB verliest inhaalduel

De waterpoloërs van ZPB H&L Productions hebben de midweekse inhaalwedstrijd tegen Widex GZC Donk in Gouda met 18-12 verloren. Het duel werd eerder vanwege coronabesmettingen bij Donk verplaatst. ZPB, dat op de negende positie in de eredivisie staat, neemt het vanavond in Barendrecht op tegen Polar Bears, de nummer 3. Voor het bekertoernooi is ook geloot. Op zaterdag 2 april treft ZPB AZC thuis, SVH ontvangt Den Haag. Een dag later zijn de terugwedstrijden alweer.