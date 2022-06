Rondje langs de velden: Mady Tims nieuwe coach Nieuwerkerk en Curaçao Neptunus aan de leiding

Mady Tims gaat komend seizoen als coach bij zaalhoofdklasser CKV Nieuwerkerk aan de slag. De honkballers van Curaçao Neptunus dienden HCAW de tweede nederlaag toe en gaan nu aan de leiding in de hoofdklasse. Dat en meer in het rondje langs de velden.

Korfbalvereniging Nieuwerkerk heeft Mady Tims gestrikt als opvolger voor coach Leon Simons, die bij DeetosSnel aan de slag gaat. De 45-jarige oud-international komt over van de Haagse eersteklasser ALO en neemt haar vaste assistent Chris Beuk mee naar de Nieuwerkerkse zaalhoofdklasser. Tims zal aan de bak moeten, want de selectie van Nieuwerkerk kampt met een enorme leegloop. Ruben Datema keert als trainer terug op het oude nest. De 33-jarige rebounder is bezig aan zijn laatste jaar als speler bij Sporting Delta en wordt komend seizoen coach van het tweede team van Nieuwerkerk.

Rotterdamse Rugby Club blijft eersteklasser

Rotterdamse Rugby Club (RRC) moet nog een jaar geduld hebben om op het hoogste niveau te kunnen uitkomen. De ploeg van coach Christiaan Ferreira verloor het promotieduel nipt van The Bassets: 24-19. ,,Duurt die wedstrijd vijf minuten langer dan zouden we voor het eerst sinds 1995 weer in de ereklasse spelen’’, zegt Ferreira. ,,Daarvan ben ik echt overtuigd. We kwamen op voorsprong, misten toen een penalty, waarna The Bassets het omdraaide en uitliep. Via twee try’s kwamen we terug, maar kwamen net een try tekort.”

Heel rouwig is Ferreira ook weer niet om het mislopen van promotie. ,,Voor ons is het eigenlijk goed dat we nog een jaartje in de eerste klasse kunnen bouwen. Ik heb tegen The Bassets gezien dat we er nog niet klaar voor zijn. Maar dat is ook niet gek, want de gemiddelde leeftijd is 21 jaar en alleen Huey van Vliet heeft ereklasse-ervaring.”

Volledig scherm Stijn van der Meer tekende in de negende inning voor de eerste honkslag in het uitduel bij HCAW en bracht Curaçao Neptunus langszij (1-1). © Carla Vos

Curaçao Neptunus aan de leiding

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben door de uitzege bij HCAW (3-6) de koppositie van de Bussummers overgenomen in de hoofdklasse. Het team van coach Raily Legito diende het ongeslagen HCAW donderdag al de eerste nederlaag toe (1-9), maar kreeg in het tweede duel van de driekamp geen grip op pitcher Lars Huijer. Kevin Dirksen, die na vier wijdballen een vrije loop kreeg, opende in de zevende slagbeurt dankzij een wilde worp de score voor HCAW (1-0).

Neptunus sloeg in de negende inning na de wissel van Huijer voor werper Nick Keur meteen toe. Stijn van der Meer noteerde de eerste honkslag voor de Rotterdammers en bracht dankzij een honkslag van Dwayne Kemp de stand in evenwicht: 1-1. John Polonius, Rogear Bernadina, Christian Diaz (alleen een honkslag), Sheadion Jamanika en Jiandido Tromp (beiden een tweehonkslag) raakten de honkbal eveneens goed, waardoor Neptunus naar 1-6 uitliep. De marge was voldoende voor twintigste zege en het veroveren van de koppositie.

Stefan van der Ree opvolger van Piotr Mazany

Stefan van der Ree staat komend seizoen langs de lijn bij de hockeyers van Berkel en Rodenrijs. De voormalig speler van het team neemt het stokje over van Piotr Mazany, die vertrekt naar HBS. Van der Ree wordt bijgestaan door assistent-coach Bart Looije, voormalig keeper van het Nederlands team die onder meer bij Klein Zwitserland en HC Rotterdam als coach actief is geweest. Georg Driegen blijft teammanager. Berkel en Rodenrijs sloot het seizoen als nummer drie in de overgangsklasse A af.