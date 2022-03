Rondje langs de velden: Neptunus-Schiebroek heeft geen elftal en CION doet Vyent aan Feyenoord denken

CION net Feyenoord

Niet verdrinken

Toch is de doelstelling die de opvolger van Michael Groeneweg van het bestuur meekreeg duidelijk: handhaving. ,,Vanuit de club heb ik de doelstelling meegekregen om het elftal te behouden voor de tweede klasse. Ik wil verder kijken, maar we gaan wel van wedstrijd naar wedstrijd toeleven. Met Alexandria’66 spelen we nog twaalf wedstrijden en ik kijk erg uit naar de eerste uit tegen Deltasport.”

Hekelingen vindt trainer

Hekelingen heeft in Jordi van Baarle een nieuwe trainer gevonden. De club uit Voorne-Putten is geen onbekende voor hem, Van Baarle is er nu actief als jeugdtrainer. Ook speelde hij in zijn actieve loopbaan als voetballer bij Hekelingen, maar ook voor Hermes DVS en Poortugaal. Het is de eerste klus als hoofdcoach. Hij volgt bij de huidige nummer 2 in de vierde klasse H Guy Duijm op, die maar liefst vijf seizoenen actief was bij de rood-­witten. Hij gaat nu bij HBSS aan de slag.