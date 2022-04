Rondje langs de velden: Spijkenisse speelt kraker en Zwaluwen-clubman Jan Kok overleden

Rondje langs de veldenDe voetballers van hoofdklasser Spijkenisse maken zich op voor de degradatiekraker tegen Rijsoord. Competitiegenoot Zwaluwen rouwt om clubman Jan Kok, die op 82-jarige leeftijd is overleden. En waterpoloër Sam van den Burg keert terug bij ZPB H&L Productions. Dat en meer in het rondje langs de velden.

Voor Spijkenisse staat hét duel van het jaar voor de deur. Een zege op Rijsoord, hekkensluiter van de hoofdklasse A, brengt het eerder dood en begraven Spijkenisse volop terug in de strijd om directe handhaving. ,,Het zag er aan het begin van het seizoen niet lekker uit, maar we staan er nu opeens best goed voor. Dat is knap”, aldus Marvin van der Pluijm.

Spijkenisse lijkt na de jaarwisseling als herboren. Met vijftien punten uit de laatste negen duels presteert de laagvlieger niet minder dan de clubs uit de bovenste regionen. Van der Pluijm: ,,Je merkt heel erg dat je veel meer vertrouwen krijgt als je punten pakt, dat speelt heel erg mee. We zijn een stuk fitter dan aan het begin, daardoor kunnen we nu veel dieper gaan.”

Alle resterende duels zijn belangrijk, beseft de aanvaller. Met elf punten voorsprong op Achilles’29 is directe degradatie uit beeld. ,,Dat geeft wel wat rust. Het was van belang om boven die laatste twee te blijven, maar nu gaan we toch stiekem naar de drie clubs boven ons kijken. Als we nog iets willen, moeten we van Rijsoord winnen. Als dat niet lukt, gebeurt er denk ik ook mentaal iets in de ploeg. Niemand wil nacompetitie spelen bij ons. We hebben een lang en zwaar seizoen achter de rug, we willen gewoon lekker op vakantie.’’

Volledig scherm Jan Kok, clubman van voetbalclub Zwaluwen. © AD

Zwaluwen rouwt om Jan Kok

Zwaluwen-clubman Jan Kok is dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was een trouw supporter van de Vlaardingse voetbalclub en was in het verleden elftalleider van het eerste elftal en jeugdtrainer. Ook klom Jan Kok regelmatig in de pen om wedstrijdverslagen te schrijven.

,,Jan was tevens vader van twee voetbalzonen Marco en Ferry die in het verleden in het eerste elftal van Zwaluwen hebben gespeeld’’, zegt voorzitter Lex Boers. ,,Hij had een vast plekje aan de bar met zijn vrienden. Jan was een mooie man en wij gaan hem missen.’’

Na het voetbalseizoen bezocht Jan Kok steevast de thuiswedstrijden van Curaçao Neptunus. Bij de Rotterdamse honk- en softbalclub is zijn vrouw An penningmeester. De uitvaartplechtigheid van Jan Kok is donderdag 5 mei om 14.00 uur in Yardenhuis Beukenhof, Burgemeester van Haarenlaan 1450 in Schiedam.

Volledig scherm Sam van den Burg in actie voor het Nederlands team. © AP

Sam van den Burg terug bij ZPB

Sam van den Burg (24) keert na zes jaar afwezigheid terug bij ZPB H&L Productions. De voormalig waterpolo-international vertrok in 2016, na de verloren finale om het landskampioenschap, naar Spanje. Van den Burg, afkomstig uit de jeugdopleiding van ZPB, kwam twee jaar uit voor CE Mediterrani en vier jaar voor CN Barcelona. De Barendrechtse eredivisionist is blij met zijn komst.

„Zijn kwaliteiten, enorme ervaring in zowel Spanje als bij het Nederlands team, maar ook het feit dat hij een echte ZPB’er is, maken hem voor onze club de ideale versterking”, reageert René Lagerburg, lid van de technische commissie. „Het doel is om de blik structureel naar boven te gaan richten in de komende jaren.”