Rondje langs de velden: Trainer Michael Groeneweg snapt beslissing Alexandria’66 en doek valt voor SVH

Na de 2-0 nederlaag bij Rozenburg vroegen trainer Michael Groeneweg en zijn assistent Oscar Zwanenburg zich af of zij Alexandria’66 nog naar handhaving konden loodsen. De Rotterdammers verkeren in de tweede klasse D in serieuze degradatieproblemen en zagen na het verlies de voorsprong op hekkensluiter Rozenburg slinken naar twee punten. Zwanenburg stelde dinsdag zijn functie ter beschikking, waarna het bestuur een dag later besloot om ook van Groeneweg voortijdig afscheid te nemen.

Vino Fernades (trainer van onder 23) en Jorge Ferreira (hoofd opleidingen) namen donderdag de training voor hun rekening. ,,Ik hoop dat onze beslissing om te stoppen het beste voor de club en de spelers is’’, zegt Michael Groeneweg, die komend seizoen als hoofd jeugdopleiding bij CVV Zwervers aan de slag gaat. ,,Ik heb no hard feelings , want ik heb 25 jaar lang met plezier gevoetbald en gewerkt bij Alexandria’66. Er moest iets gebeuren en je kan moeilijk spelers wegsturen.’’

Degradatie SVH

Waar de voetballers van Alexandria’66 nog knokken om handhaving, is voor de waterpoloërs van SVH het doek in de eredivisie al gevallen. In de laatste seconde van de inhaalwedstrijd tegen De Ham, incasseerden de Rotterdammers het winnende doelpunt: 8-9. Door de nipte thuisnederlaag kan de hekkensluiter, die slechts vier punten uit 23 duels haalde, de concurrentie niet meer inhalen. SVH, dat vanavond buurman ZPB H&L Productions ontvangt, kwam sinds 2017 uit op het hoogste niveau. Of de selectie en staf intact blijft na de degradatie is nog onduidelijk.