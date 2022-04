Rondje langs de velden: volgende Klassieker in de Kuip en VCN verliest licentie voor eredivisie

Het gaat dan toch gebeuren: de derde Klassieker ooit in de vrouwen-eredivisie tussen Feyenoord en Ajax wordt volgende maand in de Kuip gespeeld. Voor VCN is er minder nieuws: de Capelse volleybalclub kan twee teams in de eredivisie niet meer betalen. Het bestuur moest een lastige keuze maken. Dat en meer in het rondje langs de velden.

Het is voor Feyenoord Vrouwen de eerste keer dat ze een volledige wedstrijd in de Rotterdamse voetbaltempel spelen. Het duel wordt op zaterdag 14 mei gespeeld. Eerder kwam de ploeg van Danny Mulder al in de Kuip in actie voor een demonstratiewedstrijd tegen Saestum. De vorige ontmoeting tegen Ajax in Rotterdam werd nog op Varkenoord gespeeld, maar inmiddels het Feyenoord Vrouwen dus promotie gemaakt.

VCN verliest licentie

VCN krijgt komend seizoen slechts één licentie voor de eredivisie in plaats van twee en de Capelse club heeft besloten om deze te gebruiken voor het mannenteam. VCN doet gedwongen een stapje terug met het vrouwenteam, dat nu in de topdivisie gaat uitkomen.

,,We kregen het budget niet rond voor twee teams en wilden niet ten koste van alles twee teams op het hoogste niveau hebben’’, zegt voorzitter Ard Kramer. ,,Het waren twee mooie seizoen op het hoogste niveau, waarin we de bekerfinale hebben bereikt. We vallen niet weg, maar doen een stapje terug en gaan werken aan een rentree.’’

Voor het vrouwenteam van VCN is het na twee jaar in de eredivisie over en sluiten.

Makkelijke middag HCR

Gastheer Club Egara is ­morgenmiddag in de halve ­finale van de EHL Ranking Club de tegenstander van Hockey Club Rotterdam. Het team van coach Albert Kees Manenschijn won gistermiddag in de kwartfinale van het Ierse Three Rock Rovers: 6-0.

Het was een makkelijke middag voor HC Rotterdam, dat ditmaal onder leiding van assistent-coach Kai de Jager stond omdat Manenschijn ziek in het hotel moest achterblijven. „We hebben niks wegegeven”, zei De Jager tevreden.

International Thijs van Dam maakte, na een scheurtje in zijn pols, zijn rentree tijdens het toernooi in het Spaanse Terrassa. „In de eerste helft heeft hij twintig minuten gespeeld. Toen de 3-0 viel, hebben we hem uit voorzorg van het veld gehaald.”

De talentvolle Pepijn van der Heijden (19)maakte voor Rotterdam de laatste twee doelpunten. Beide treffers vielen uit een strafcorner. „Zijn corner is al een poos in ontwikkeling”, vertelt De Jager. „Dit was een mooi platform om te vuren.” In de eerste helft werd de bal niet altijd even goed aangegeven. „Maar de twee keer erna zat de bal er mooi in.” Tjep Hoedemakers (2), Tristan Algera en Jeroen Hertzberger waren de makers van de de overige treffers.

Einde seizoen

Le-Shawn Lisse van zaterdag-eersteklasser SV Nootdorp is door de aanklager voor een lange tijd geschorst. In de thuiswedstrijd tegen ZOB (0-4 verlies) van 26 maart zou hij een slaande beweging hebben gemaakt naar tegenstander Marko Pals, met een rode kaart als gevolg. De 24-jarige Rotterdammer heeft deze week een schorsing tot 1 augustus 2022 gekregen. Dat betekent dat de voormalig middenvelder van XerxesDZB en Heinenoord dit seizoen niet meer in actie komt.

Le-Shawn Lisse in zijn tijd bij XerxesDZB.

