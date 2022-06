Rotterdamse scheidsrechters beste spelregelkenners van Nederland: ‘Het is echt een fantastische hobby’

De dank van Johan Suurd, voorzitter van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters en uitgesproken in het voorwoord van het programmaboekje, gold de organiserende scheidsrechtersverenigingen Gouda en omstreken en de RSV Rotterdam. In 2019 was hen de organisatie van het evenement al toegezegd maar corona besliste – net als in 2020 en 2021 – anders. ,,Het vraagt van de organiserende verenigingen een goede voorbereiding waar veel vrijwilligers bij betrokken moeten zijn. Het is hard werken om alles in goede banen te leiden, waarvoor dank’’, aldus Suurd.