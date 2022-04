RVVH niet voorbij Neptunus-Schiebroek en TOGB raast top 3 binnen: lees hier alles over het amateurvoetbal

Geen periode Barendrecht

Barendrecht ging in Rijssen op bezoek bij Excelsior’31 met de verwachting dat er mogelijk nog wat moois in dit seizoen te halen is. De ambitieuze Bongerdclub begon matig aan de competitie, maar is de laatste weken op stoom gekomen. Een plek in de nacompetitie voor promotie was zelfs vanavond al te verdienen, al was het een waterkansje op de tweede periodetitel. Barendrecht zou moeten winnen, terwijl Sparta Nijkerk tegen Ter Leede gelijk zou moeten eindigen. Het scenario kon al snel overboord toen Sparta Nijkerk op een 3-0 voorsprong kwam.