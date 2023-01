SC Feyenoord dieper in de penarie, pak slag voor Capelle: lees hier alles over het amateurvoetbal

Voetbal TotaalEen gebrek aan voetbalintelligentie noemt SC Feyenoord-trainer André Stafleu het, maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat de vierdedivisionist na wéér een nederlaag dieper in de penarie zit. Verder kon dit weekeinde een 16-jarige invalkeeper de nederlaag van Strijen niet voorkomen. VDL was dicht bij een succesje, maar greep weer mis. Verder won Vierpolders wéér een derby. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Jack’s League

De Treffers-Excelsior Maassluis 1-1 (1-1)

0-1 Pieter Langedijk

In totaal vielen er drie rode kaarten bij de verhitte wedstrijd tussen de Treffers en Excelsior Maassluis: bij de Treffers kregen Azzedine Dkidak (slaan) en trainer Lee-Roy Echteld (commentaar), bij Maassluis moest Giovanni da Fonseca inrukken na een onbesuisde overtreding. De puntendeling in Groesbeek betekende alweer het achtste gelijkspel van het seizoen, waardoor de ‘Tricolores’ in de middenmoot van de tweede divisie blijven.

Jong Sparta-Spakenburg 3-1 (1-0)

1-0 Jerrel Hak, 2-1 Patrick Brouwer, 3-1 Patrick Brouwer

Jong Sparta begon de tweede seizoenshelft met een knappe overwinning. De Rotterdammers versloegen Spakenburg, dat onlangs voor een sensatie zorgde door FC Groningen uit het bekertoernooi te knikkeren. Door de overwinning steeg Jong Sparta naar de tiende plek.

Derde divisie

Barendrecht Hoek 5-4 (2-0)

1-0 Tren Drexhage, 2-0 Marouane Bakour, 3-1 Tren Drexhage, 4-4 Joey Jongman, 5-4 Robbert Olijfveld

‘Verloren’ was de wedstrijd zaterdag tegen Hoek, nadat Barendrecht in de 63ste minuut op een 3-4 achterstand kwam. De mentale klap van deze tegentreffer leek te groot om dit in het resterende tijdsbestek te kunnen verwerken. Na de eerste helft leek de overwinningen immers in kannen en kruiken, maar uit geslagen positie wist Barendrecht de wedstrijd knap om te draaien.

Volledig scherm Robbert Olijfveld in volle euforie na de winnende treffer tegen Hoek. © Maarten de Pater

Vierde divisie

SV Poortugaal- FC ‘s Gravenzande 3-1 (2-0)

1-0 Bjorn Wagenaar, 2-0 Gerwin Lake, 3-1 Bjorn Wagenaar

SV Poortugaal bleef zaterdagmiddag voor de vierde keer op rij ongeslagen in de vierde divisie. De ploeg van Peter Klomp won met 3-1 van concurrent FC ’s-Gravenzande. Poortugaal staat op de zevende plek en heeft slechts drie punten minder dan nummer 4 Goes.

Nieuwenhoorn-Jodan Boys 4-2 (3-0)

1-0 Kayo Renwarin, 2-0 Melvin Winterberg, 3-0 Melvin Winterberg, 4-2 Melvin Winterberg

Melvin Winterberg is bezig aan een uitstekend seizoen in de vierde divisie. Met promovendus Nieuwenhoorn is hij uitgegroeid tot de verrassing van de competitie en daar speelt hij een belangrijke rol in. Na twee doelpunten tegen Jodan Boys bedraagt zijn seizoenstotaal tien treffers. Daarmee is hij topscorer van Nieuwenhoorn, de nummer tien van de competitie.

Volledig scherm Nieuwenhoorn nam verder afstand van de degradatieplekken. © John de Pater

ASV de Dijk-Spijkenisse 1-8 (1-5)

0-1, 0-2, 0-3, 0-4 Julièn Gret, 0-5 Mika Weers, 1-6 Jawad Bellahsan, 1-7, 1-8 Bradley Tuinfort

De monsterzege van Spijkenisse betekende de grootste overwinning van het seizoen in de vierde divisie. Geen club slaagde erin om in één wedstrijd acht keer tot scoren te komen. Eerder scoorde Spijkenisse al zeven keer tegen Capelle.

Kloetinge-Capelle 4-0 (3-0)

De inhaalrace van Capelle is imposant, maar Kloetinge maakte zaterdag pijnlijk duidelijk wie op dit moment de beste ploeg in de vierde divisie heeft. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 had teruggebracht kunnen worden tot drie punten, maar bedraagt na het weekeinde maar liefst negen punten. De flinke nederlaag is een tegenvaller voor Capelle, dat onder leiding van interim-trainer Roy Brinkman nog ongeslagen was in de competitie.

Volledig scherm Capelle-speler Wesley Pollemans is net te laat om de 4-0 te voorkomen. © Johan van der Heijden

ODIN’59-Smitshoek 2-3 (0-1)

0-1 Joey Kleijn, 2-2 Luigi Bruins , 2-3 Luigi Bruins

Smitshoek heeft uitstekende zaken gedaan in strijd om de titel. De Barendrechters wonnen de topper bij ODIN’59 en kunnen de jacht op koploper Kloetinge openen. Het verschil op de ranglijst is echter nog wel fors: zeven punten. In blessuretijd kreeg Ryan Koolwijk nog rood na commentaar op de leiding.

ARC-SC Feyenoord 4-2 (1-1)

1-1 Fanny Waandels, 2-2 Harold Vrolijk

,,Gebrek aan voetbalintelligentie”, omschreef trainer André Stafleu het optreden van SC Feyenoord tegen ARC. De Rotterdammers verzuimden in de eerste helft toe te slaan en gaven in de slotfase een 2-2 gelijkspel uit handen. ARC greep in blessuretijd drie punten door twee keer te profiteren van defensieve fouten. Stafleu had er flink de smoor in. ,,We speelden behoorlijk, maar lieten het op beslissende momenten afweten. Het lukte mijn ploeg zelfs niet om er een gelijkspel uit te slepen. Ik mag toch van mijn spelers verwachten dat ze hun hoofd gebruiken en deze wedstrijd over de streep trekken.”

VOC-Be Quick 1887 1-1 (0-1)

1-1 Thomas Verhaar (strafschop)

Waar VOC begin dit seizoen nog knap won bij Be Quick 1887, leverde de ontmoeting nu slechts een punt op. Door de puntendeling blijft VOC in de middenmoot staan.

Eerste klasse

Rijsoord-BVCB 1-2 (0-1)

0-1 Michael de Rooy, 1-1 Kevin Versteeg, 1-2 Rob Vreugdenhil

Ongeloof overheerste na de verloren (1-2) wedstrijd tegen BVCB bij het team van Rijsoord-trainer Johan Versluis. Het geplaagde Rijsoord sluit de ranglijst met slechts drie punten. Rijsoord wacht nog steeds op de eerste zege. Na de 1-1 gelijkmaker kreeg Rijsoord vleugels en leek de eerste overwinning een feit, maar een verdedigingsfout werd Rijsoord fataal. Door de overwinning steeg BVCB naar de vierde plek.

Brielle-Nieuw Lekkerland 5–3 (3-1)

1-0 Zepp Jacobs, 2-0 Jordy Braber, 3-0 Kevin van la Parra, 4-1 Dean Bos, 5-3 Claudio Dos Santos Silva

Brielle stond na een half uur al op een riante 3-0 voorsprong, maar werd daarna zo slordig dat Nieuw-Lekkerland nog driemaal scoorde. Dat er bij Brielle vijf verschillende spelers scoorde, zorgde voor vertrouwen. Het gat met koploper XerxesDZB blijft overbrugbaar: vijf punten.

Tweede klasse

CWO-Berkel 2-3 (0-1)

1-2 Justin van Mullem, 2-2 Dwy Kampe

CWO ging op eigen veld ten onder. Hoewel de formatie van de naar naar Nieuwenhoorn-vertrekkende trainer Jeff Stans zich terugknokte, was Berkel toch te sterk. Vijf minuten voor tijd gaf zij het punt weg na een enorme blunder in de defensie.

HVC’10-Concordia 5-1 (2-0)

1-0 Mitchell Bouwhuis, 2-0 Kay van den Bos, 3-1 Beau van der Toorn, 4-1 Dave Kram, 5-1 Rico Sterrenberg

Een heerlijke middag voor HVC’10, dat de middenmoot inmiddels in het vizier heeft. Niet alleen de ruime uitslag, maar ook de terugkeer van twee sterkhouders zorgde voor een goede stemming in Hoek van Holland. Michael van den Bos en Daniel Storm maakten beiden na zwaar blessureleed hun rentree en speelden allebei een helft mee.

VFC-CION 1-1 (0-1)

0-1 Gelmo Vyent, 1-1 Nino Netten

In een sfeervolle derby was er geen van beide ploegen aantoonbaar beter. Lange tijd leek CION drie punten over te houden, maar in de 82ste minuut bracht Nino Netten de stand in evenwicht. Domper was het uitvallen van Joep Pranger, die na lang blessureleed weer uitviel.

Volledig scherm Vuurwerk voorafgaand de wedstrijd tussen VFC en CION. © Carla Vos

Neptunus-Schiebroek-SVS 1-0 (1-0)

1-0 Nayron Mathilda

Neptunus-Schiebroek had veel moeite met de hekkensluiter. SVS gaf zich niet zomaar gewonnen, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit. ,,Dit is voor ons een belangrijke zege. Handhaven is ons parool”, sprak coach Manuel Vissers

FC Binnenmaas-Sparta AV 0-2 (0-2)

0-1 Lucas van Oeveren, 0-2 Jordi de Zwart

Koploper Sparta was in deel één oppermachtig en Binnenmaas mocht blij zijn dat de nadelige marge slechts twee goals verschil was. FC Binnenmaas heeft in Sander Fakkel een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor het seizoen 2023-2024. Fakkel had onlangs SHO laten weten na één seizoen weer te stoppen als hoofd jeugdopleidingen op sportpark De Kikkershoek omdat hij het trainersvak miste. Tot aan zijn ontslag in mei vorig jaar was Fakkel bijna vijf jaar trainer van de eersteklasser.

Volledig scherm Sander Fakkel. © Maarten de Pater

VV Pelikaan-Strijen 2-1 (0-1)

1-0 Kosta de Wit

Op 16-jarige leeftijd debuteren met Strijen in de tweede klasse. Het overkwam zaterdag Yoeri Dorst, die in het duel met Pelikaan de door koorts gevelde vaste goalie Thijs Roobol verving. ,,In de ochtend hoorde ik het”, kijkt de havo-scholier terug op zijn eerste basisplek. ,,Vervolgens speelde ik nog een helft bij Onder 17, om daarna naar Zwijndrecht af te reizen. De spelers vingen me goed op en eigenlijk had ik alleen last van gezonde spanning.”

SSV’65-NSVV 0-6 (0-1)

0-1 Michael Ouwens, 0-2, 0-3 en 0-6 Jasper Huisman, 0-4 Simon van Rheeden, 0-5 Jeroen Voshart

De koploper nam na rust ruim afstand van de hekkensluiter. Met de zege blijven de Numansdorpers de koppositie delen met Zuidland, dat eveneens wist te winnen.

SV Walcheren-Hellevoetsluis 2-3 (0-2)

0-1 Timo Verheij, 0-2 en 2-3 Jeffrey de Koning.

,,We verzuimden om het bij 0-2 af te maken’’, aldus preses Edwin Boogaard van Hellevoetsluis. ,,In de tweede helft kregen we het op het zware, hobbelige veld moeilijk toen Walcheren vanuit het niets op 1-2 kwam.” Het werd nog 2-2 ook, maar Jeffrey de Koning besliste in de slotfase de wedstrijd.

VV De Meeuwen-Zuidland 0-2 (0-0)

0-1 Marcel van den Berg, 0-2 Jowensly Martha

Zuidland blijft samen met NSVV aan de leiding. Winst was een must voor de ploeg van trainer Tom Larssen om de gedeelde koppositie vast te houden. DBGC, dat ook op kop stond, kwam niet in actie wegens een afgelasting. Daardoor liep Zuidland drie punten uit op de ploeg van Goeree-Overflakkee, die volgende week naar sportpark Groot Nibbeland komt.

Derde klasse

CVC Reeuwijk-LMO 1-2 (0-1)

0-1 eigen doelpunt, 0-2 Noury Mulder

De technisch superieure Rotterdammers trokken het spel volledig naar zich toe, maar hadden moeite met de afwerking. Na de warme thee kreeg LMO hulp van een speler van Reeuwijk, die de bal achter zijn eigen doelman werkte. Noury Mulder verdubbelde de voorsprong, waarna LMO daarna kansen onbenut liet. Tegen de verhoudingen in verkleinde de thuisclub de achterstand.

SV Charlois-Soccer Boys 1-6 (0-3)

0-1 Pascal de Ruyter, 0-2, 0-3 Wilmar Zeelenberg, 0-4 Jorren Pluggen, 0-5 Ruben van den Bosch, 0-6 Guido van Driel, 1-6 David dos Santos Ferreira

Soccer Boys, dat voor de winterstop matig presteerde, heeft goed overwinterd. SV Charlois kwam er niet aan te pas. Charlois-commissielid Wim van Winden was duidelijk: ,,Onze verdediging was zo lek als een mandje.’’

FC IJsselmonde-Zwarte Pijl 1-4 (0-1)

Jonathan Linger 0-1, Jean-Ruben Desrosiers 0-2, Akim Aslan 0-3, Raymillo Delba 0-4, Lahcen Bouyouzan (strafschop) 1-4

FC IJsselmonde werd op alle fronten afgetroefd. Zwarte Pijl speelde met de Rotterdamse stadsgenoot. Het was niet te zien, dat FC IJsselmonde op trainingskamp was geweest in Spanje. Pas na 0-4 benutte Lahcen Bouyouzan een strafschop en redde de eer van FC IJsselmonde.

Meeuwenplaat-Victoria’04 3-1 (1-1)

0-1 Oscar Knecht, 1-1 John Ackon, 2-1, 3-1 Richenel Lourens

In de eerste helft ging het gelijk op, daarna was Meeuwenplaat oppermachtig. Victoria’04 had niets meer in te brengen en werd zelfs overklast. Richenel Lourens was met zijn twee doelpunten de held bij Meeuwenplaat.

Excelsior’20-Rijnmond Hoogvliet Sport 2-0 (0-0)

Excelsior’20 duwde na deze nederlaag Rijnmond Hoogvliet Sport dieper in de degradatieproblemen. De eerste helft was nog om aan te zien, maar in de tweede helft ging het mis bij de Hoogvlietse formatie.

OHVV-Vierpolders 0-1 (0-0)

0-1 Jesper Lakerveld

Vierpolders is dit dit seizoen ongenaakbaar in eilandderby’s. Alle derby’s op Voorne-Putten werden winnen afgesloten. Dankzij een doelpunt van Jesper Lakerveld verliet Vierpolders drie punten rijker het veld in Oudenhoorn, na de derby bij OHVV. ,,We waren in de eerste helft sterker, zonder te scoren’’, zag trainer Jan Lecker van Vierpolders. ,,Na rust scoorden we wel, maar had OHVV het betere van het spel.’

Volledig scherm De doelman van OHVV grabbelt. © John de Pater

HBSS-Rozenburg 6-2 (2-2)

1-0 Levi Spencer, 1-1 Bethslot Woldeamanuel, 1-2 Tim Bekker, 2-2 Marruchen Zimmerman, 3-2 Joel Meijnckens, 4-2 Naigy Klepke, 5-2 Leroy van Bueren, 6-2 Joel Meijnckens

Joel Meijnckens was weer belangrijk met twee doelpunten. Hij zette deze winter een krabbel onder een verbintenis die hem tot liefst 2025 op sportpark Harga houdt. Trainer Toon Wolters kon terugblikken op een puike tweede helft. Hij blijft ook komend seizoen nog en gaat na de zomer aan zijn achtste seizoen beginnen, zoals het er nu naar uitziet in de tweede klasse.

SC Botlek-Kethel Spaland 0-2 (0-0)

0-1 Chris Delgado, 0-2 Justin van Straten

Enkele dagen nadat bekend geworden is dat Ben Hoogwerf er nog een jaar aan vastplakt in Schiedam, won zijn Kethel Spaland met 0-2 bij SC Botlek. De Schiedammers blijven daarmee tweede op de ranglijst, koploper HBSS heeft liefst acht punten voorsprong en is hard op weg naar de titel.

DVO’32-VDL 5-3 (2-0)

1-0 Nico Huijer, 2-0 Floris Keizerwaard, 3-0 Gert Jan van der Veen, 3-1 Melvin Louwen, 3-2 Dennis van Rijn, 3-3 Tom Stigter, 4-3 Atakan Karacoskun, 5-3 Wilson Iyawe

Van 3-0 terugkomen tot 3-3 in de 92ste minuut en dan toch nog verliezen. Deze nachtmerrie werd werkelijkheid voor VDL. De formatie van trainer Henk Salari knokte zich in twintig minuten terug, maar de vechtlust werd niet beloond. VDL blijft daardoor hekkensluiter, DVO’32 doet nog steeds mee in de subtop.

FC Maense-DSVP 1-2 (0-0)

1-2 Leandro Cardoso

FC Maense deed zichzelf te kort met de nederlaag. De promovendus had vele kansen in ieder geval twee of drie keer te scoren.

Volledig scherm FC Maense kreeg niet het punt dat het verdiende. © Roel Dijkstra

MOC’17-De Jonge Spartaan 2–2 (0-1)

0-1 Gerben Prins, 2-2 Christian Hoogzand.

,,We pakten een fortuinlijk punt tegen een betere tegenstander’’, was trainer Wim Nieuwland van De Jonge Spartaan eerlijk. ,,Hard werken bracht ons uiteindelijk nog de gelijkmaker, in een fase dat niemand dat eigenlijk meer verwachtte.’’

Halsteren-Den Bommel 2–0 (1-0)

Dennis van Gils was na het verlies niet te spreken over de rol van de scheidsrechter, die volgens de Den Bommel-trainer geen goede indruk maakte. Met de rode kaart voor Johan Kornet toewijzen aan de verkeerde speler als voorbeeld. Ook de trainer zelf kreeg rood voorgehouden.

DVV’09-Kogelvangers 4-2 (1-2)

1-0 Jurgen van Bergen, 2-2 Bart Jelle van Dam, 3-2 Joost van der Veer, 4-2 Jans Mastenbroek

DVV’09 blijft het in het debuutjaar in de derde klasse goed doen. Door de winst op Kogelvangers is het gat met de Brabanders nu vier punten en staat de ploeg uit Dirksland vijfde. Een mooi debuut was er voor de 17-jarige Jans Mastenbroek, die zijn invalbeurt opluisterde met een doelpunt.

OSV-Internos 1-0 (0-0)

1-0 Raylicho Babel

Door de ietwat gelukkig tot stand gekomen overwinning stijgt OSV twee plekken. Nadat doelman Donovan Levestone een strafschop had gestopt, wist Oud-Beijerland de wedstrijd in eigen voordeel te beslissen.

SSS-Klundert 0-2 (0-2)

Het is SSS niet gelukt de negatieve spiraal waar het voor de winterstop in verzeild is geraakt stop te zetten. ,,We konden het niet brengen,‘’ zag trainer Henk Dirven die na dit seizoen zijn schoenen ‘voor honderd procent zeker’ aan de wilgen hangt. Positief nieuws was de terugkeer van Dennis den Haan in de basis.

Zwaluwe-Hekelingen 0-0 (0-0)

Hekelingen deed het prima in Lage Zwaluwe tegen de ploeg die tot op heden tien punten meer behaalde in deze competitie. De formatie van Jordi van Baarle blijft nog wel in de gevarenzone hangen.