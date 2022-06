SC Feyenoord en Zwaluwen starten nacompetitie met nederlaag: ‘Slag verloren, maar zeker niet de oorlog’

Zwaluwen is de strijd om een plek in de derde divisie gestart met een thuisnederlaag tegen RKAV Volendam (1-3). Ook SC Feyenoord ging in de eerste wedstrijd van de nacompetitie onderuit bij SC Genemuiden (1-0).

Zwaluwen-routinier Adair Veiga Lopes tekende voor de gelijkmaker, maar nog voor rust kwamen de Volendamse bezoekers door een doelpunt van Jens Kras op 1-2. Patrick Plugboer bepaalde uiteindelijk de eindstand op 1-3. ,,Qua kansenverhouding was een gelijkspel terecht geweest, maar qua veldspel was Volendam de betere ploeg’’, vond trainer Henk de Zeeuw. ,,Volendam is een goede ploeg en we hadden het lastig. Toch hadden we meer dan één goal kunnen maken.’’

Quote Als we beter verdedigen en het rendement omhoog krijgen, maken we hopelijk nog kans Henk de Zeeuw, Trainer van Zwaluwen

Veiga Lopes liep in de slotfase bij de stand van 1-3 zijn tweede gele kaart op, waardoor de buitenspeler zaterdag het uitduel bij RKAV Volendam mist wegens een schorsing. ,,Als we beter verdedigen en het rendement omhoog krijgen, maken we hopelijk nog kans.’’

SC Feyenoord incasseerde na rust een doelpunt van Thijs Dekker, die de thuisclub op 1-0 zette. In de slotfase moest SC Genemuiden na een rode kaart met tien man verder. ,,Er waren tien nog tien minuten te spelen en we hebben vol druk gezet, maar de gelijkmaker viel niet’’, sprak coach Ronald Ermes. ,,Genemuiden is een goede ploeg. Zij straften een fout achterin bij ons af. Wij hebben in totaal zeven doelpogingen gehad en de een was nog beter dan de ander. Ik ben blij met de energie die wij leverden en ga ervan uit dat we zaterdag zeker nog kans maken. We hebben de slag verloren, maar zeker niet de oorlog.’’

