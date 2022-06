SC Feyenoord heeft wat goed te maken en doek valt voor Heinenoord: lees hier alles over amateurvoetbal

Voetbal TotaalVijftien regioclubs kwamen vanavond in de nacompetitie in actie en voor zowel SC Feyenoord als Heinenoord was het een avond om snel te vergeten. Voor de Rotterdammers is de derde divisie heel ver weg, terwijl de Hoeksche Waarders na zes jaar uit de eerste klasse degradeerden. Wat gebeurde er nog meer op de velden in Rotterdam en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

SC Feyenoord keek op bezoek bij het VVOG van oud-bondscoach Dwight Lodeweges na vier minuten al tegen een achterstand aan. Na een stormachtig begin van de Harderwijkse derdedivisionist kwamen de Rotterdammers beter in de wedstrijd. Met name Junior Obiku zorgde voor gevaar, maar zijn acties leverden op De Strokel aanvankelijk nog geen gelijkmaker op.

De zoon van oud-Feyenoorder Mike Obiku zag zijn inspanning na de rust wel beloond: na een snelle tegenaanval maakte de aanvaller gelijk. Lang bleef het daar niet bij: kort na de aftrap zette Jeremy de Graaf VVOG weer op voorsprong. Even later passeerde Jake Wollgarten Feyenoord-goalie Bradley van der Meer zelfs voor 3-1.

De ploeg van trainer Ronald Ermes moet daardoor zaterdag op Varkenoord opnieuw boven zichzelf uitstijgen om alsnog de derde divisie te bereiken.

HVC’10 mag nog hopen

Voor Heinenoord komt er geen tweede kans. Vanavond viel na zes jaar in de eerste klasse het doek voor ‘de Noord’ na een 1-2 nederlaag in de nacompetitie tegen tweedeklasser HVC’10. De ploeg van interim-trainer Ronald Hulsbosch kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar net na de hervatting maakte Sil van Ooijen voor de kustploeg gelijk. Hoewel Heinenoord vervolgens enkele grote kansen kreeg om op voorsprong te komen, viel het winnende doelpunt aan de andere kant. Weer scoorde FC ’s-Gravenzande-aanwinst Van Ooijen.

Het zorgde voor veel ongelukkige gezichten op het volle sportpark De Tienvoet, waar de spelers van de thuisclub teleurgesteld afdropen. Groot was het contrast met de bezoekers uit Hoek van Holland, die zaterdag in de finale tegen DSO strijden om een plek in de eerste klasse.

Volledig scherm Vreugde bij de supporters van HVC'10, terwijl de spelers van Heinenoord afdruipen na de 1-2 nederlaag. © Maarten de Pater

Voor een finaleplek in de strijd om een ticket voor de tweede klasse moest Dilettant naar de oude club van Frenkie de Jong. De Krimpense ploeg van trainer Edward Knook kwam in en tegen Arkel op voorsprong, maar al voor rust stond het op sportpark Schoonzigt gelijk na een doelpunt van Jordi van Mill. Na rust maakte hij er ook 2-1 van. Dilettant kwam op 2-2, maar voor Arkel maakte Remie Schuurman het verschil voor de thuisclub: 3-2.

Zuidland is na een thriller nog wel in de race voor een plek in de tweede klasse. Tegen HBSS werd pas drie minuten voor tijd het verschil gemaakt, maar dankzij een doeltreffend schot van afstand van Maurice Wolters werden de Schiedammers met 1-0 opzijgezet. Zaterdag volgt de finale tegen Rozenburg, dat vanavond met 3-2 te sterk was voor Vierpolders. ,,Jordie de Groot bleek een gouden wissel”, aldus Rozenburg-trainer Peter-Marcel Nauta. ,,Hij scoorde de 2-2 toen hij net in het veld kwam en gaf de assist voor de winnende 3-2 van Bethslot Woldeamanuel.’’

Daardoor staan zaterdag met Rozenburg en Zuidland dezelfde ploegen in de finale voor een plek in de tweede klasse als in 2019. Destijds liet Rozenburg Zuidland degraderen. Dit keer kan Zuidland de zaken recht zetten en vecht Rozenburg voor lijfsbehoud.

Soccer Boys kan een plek in de tweede klasse vergeten. Het ging vanavond wel heel knullig mis: de club uit Bleiswijk verspeelde een 0-2 voorsprong. FC Oudewater kwam scherp uit de kleedkamer en profiteerde van de verdedigingsfouten. Soccer Boys zakt af naar de derde klasse; FC Oudewater was uiteindelijk met 3-2 te sterk.

’s-Gravendeel knokt vergeefs

Nog gekker was het wedstrijdverloop bij ’s-Gravendeel, dat in Rijswijk Celeritas van zich af moest schudden om kans te houden op lijfsbehoud in de derde klasse. Na een vroege 2-0 achterstand leek dat ver weg, maar de ‘Seuters’ knokten zich terug. Nick Kranendonk scoorde en van elf meter maakte Youri Ton er zelfs 2-2 van.

Bij de Rijswijkers had de keeper ondertussen rood gekregen. Zonder reservedoelman leken de ’s-Gravendelers het potje in de verlenging uit te kunnen halen, maar tot twee keer toe (!) was een voorsprong voor de ploeg van trainer Sander Willemstijn niet voldoende. Eerst was het Lorenzo van der Heijden die scoorde, later Jorrit van Driel. Van der Heijden werd de schlemiel nadat hij bij 4-4 de bal in eigen doel werkte. Degradatie was zo een feit.

Celeritas neemt het zaterdag op neutraal terrein op tegen Excelsior’20. De Schiedammers speelden dinsdagavond in Waddinxveen. Met een tegendraadse kopbal scoorde Mitchell Schrauwers, maar na een vroege voorsprong ging het duel alle kanten op. Na een frommelgoal werd het ook gelijk. Excelsior’20 kwam wat gelukkig weer op voorsprong: uit een vrije trap van Schrauwers maakte een Be Fair-speler er 2-1 van voor de Schiedammers.

Hattrick Ribeiro, ook Overmaas door

Vierdeklasser FC Maense was, ook in Rijswijk, een maatje te groot voor Vredenburch. Voor rust stond het al 0-3. Jerson Ribeiro was goed voor een hattrick. Zaterdag kan de Rotterdamse club met Kaapverdische wortels naar de derde klasse promoveren, maar dan moet het nog wel afrekenen met Gouda/Quick Steps.

Ook Overmaas gaat naar de finale voor een plek in de derde klasse. Graaf Willem II/VAC werd met 3-2 verslagen. De volgende tegenstander is Bergambacht. De wedstrijd is op neutraal terrein.

OHVV plaatste zich voor de finale van de nacompetitie, die komende zaterdag op neutraal terrein tegen BSC’68 uit Benhuizen wordt gespeeld. ,,We proberen overeenstemming te bereiken met BSC om de wedstrijd op het complex van Capelle of van DCV te spelen’’, aldus OHVV-trainer Mark van Os.

Uitslagen Derde divisie/hoofdklasse

VVOG-SC Feyenoord 3-1 Eerste klasse/tweede klasse

Heinenoord-HVC’10 1-2 Tweede klasse/derde klasse

Soccer Boys-FC Oudewater 2-3

Zuidland-HBSS 1-0

Rozenburg-Vierpolders 3-2

Arkel-Dilettant 3-2 Derde klasse/vierde klasse

Vredenburch-FC Maense 0-5

Overmaas-Graaf Willem II/VAC 3-2

OHVV-WFB 2-0

Celeritas-’s-Gravendeel 5-4

Be Fair-Excelsior’20 1-2