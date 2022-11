SC Feyenoord stelt Ronald Ermes op non-actief, André Stafleu neemt taken voorlopig over

Het 1-1 gelijkspel tegen Odin’59 betekende voor SC Feyenoord zaterdag alweer de vijfde wedstrijd op een rij zonder overwinning. Ondanks de titelambities verloopt het seizoen van de Varkenoordploeg dramatisch. Alleen hekkensluiter De Dijk staat lager op de ranglijst in de vierde divisie. De keuze van Ronald Ermes om komend seizoen bij nota bene Capelle aan de slag te gaan, lijkt een rol te spelen in de beslissing van de clubleiding.

,,Ik ben teleurgesteld over het moment en de manier waarop”, reageert Ermes. ,,Ze hebben dit zondagmorgen telefonisch aan me gemeld. Ja, het is in lijn met de dingen die ik in mijn dienstverband bij Feyenoord heb meegemaakt. Ik had het anders gedaan als ik zo’n vervelende boodschap moest overbrengen.”

Quote Ik kan onmogelijk tien spelers wegsturen en de trainer laten zitten Arjan van der Graaff

Arjan van der Graaff, voorzitter van SC Feyenoord, zei vorige week nog niet de noodzaak te voelen om in te grijpen. Wat er in een week tijd veranderd is? ,,We willen niet staan waar we staan. Dat wil Ronald Ermes ook niet. Meestal ligt het ook niet aan de trainer, toch zeker niet voor de volle honderd proces. Dit komt niet vanuit de spelersgroep. Ik kan onmogelijk tien spelers wegsturen en de trainer laten zitten. We hebben niet het idee dit nog vlot te trekken. Ik ben er ook niet trots op zo’n beslissing nemen.”

Andere aanpak Stafleu

Oude bekende André Stafleu (67) neemt de taken van Ermes voorlopig over. De ex-profvoetballer was in het verleden al trainer bij SC Feyenoord. ,,Ik denk dat hij het op een andere manier aanpakt”, zegt de preses. Komende zaterdag komt De Dijk naar Varkenoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.