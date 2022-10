Scheids rijdt 240 km door fout KNVB en vuurwerk bij derby: lees hier alles over het amateurvoetbal

Sparta ziet eerste spits Lauritsen terugkeren voor duel met FC Groningen

Tobias Lauritsen (25) staat morgen ‘gewoon’ in de spits bij Sparta tegen FC Groningen. De Noor viel in de Kuip tegen Feyenoord uit na een duel met Gernot Trauner, maar hij is voldoende hersteld. En dat is maar goed ook voor Sparta, want Lauritsen is uitgegroeid tot onbetwiste eerste spits op Het Kasteel.

