Scheidsrechter doet verhaal na aanval. ‘Toen ik die schoppen kreeg, dacht ik: hij maakt me dood’

VV Capelle Heerlijke ambiance levert geen bekerstunt op tegen NEC: ‘Toch wel een beetje kippenvel’

VV Capelle is er voor de vierde keer op rij niet in geslaagd te stunten tegen profclub in het KNVB bekertoernooi. De ploeg van Ralph Kalkman ging met 0-3 onderuit tegen eredivisionist NEC en zag daardoor het massaal toegestroomde publiek in mineur afdruipen.

28 oktober