Scorende verdediger Gabri Urbanus speelt zich in kijker bij profclubs: ‘Er zitten mooie clubs bij’

TOGB start twee weken na competitie­slot al met de voorberei­ding: ‘Niet verboden om op vakantie te gaan’

Hoewel de alcohol van het kampioensfeest pas net is afgebroken, heeft TOGB alweer de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen achter de rug. ,,De jongens mogen in hun vakantie best twee weken in de lampen hangen.”

29 juni