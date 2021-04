Seksbom Jayne Mansfield, de landstitel en een borreltje op de tribune - deze Sparta-fan (91) maakte het allemaal mee

Volleybal­ster Maureen Weernekers nam een adempauze bij VCN, maar kwam zichzelf tegen: ‘Ik werd gek’

7 april Maureen Weernekers nam de beslissing om gedurende de lockdown niet in actie te komen voor de volleybalsters van Laudame Financials VCN. Toch begon het na een tijdje te kriebelen. De 29-jarige Nieuwerkerkse hervatte in februari de training, speelde in maart haar eerste wedstrijd en was afgelopen maandag uitblinkster in de bekerfinale.